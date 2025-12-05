Трамп анонсировал торговые переговоры с лидерами Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить вопросы торговли с лидерами Мексики и Канады.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что обсудит вопросы торговли на личной встрече с лидерами Мексики и Канады, которая состоится после жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне.

"Мы встретимся с обоими, и мы очень хорошо ладим", – сказал Трамп, прибыв на жеребьевку в Кеннеди-центр.

На вопрос журналиста при прибытии на красную дорожку, будут ли они обсуждать вопросы иммиграции и торговли, Трамп ответил, что да.

В ходе жеребьевки Трамп коротко пообщался с премьером Канады Марком Карни, сидя в ложе Кеннеди-центра.

Встреча проходит в то время, когда США, Мексика и Канада готовятся к официальному пересмотру торгового соглашения между странами в 2026 году на фоне повышения американских пошлин и призывов Вашингтона пересмотреть или, возможно, выйти из соглашения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в четверг заявила, что во время своего визита в США она кратко встретится с Трампом и Карни. Это будет ее первая личная встреча с Трампом с момента вступления в должность в октябре прошлого года.

Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что после выходных он прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя обещание Трампа еще больше повысить пошлины на канадские товары, заявил, что его правительство готово в любой момент возобновить торговые переговоры с США.