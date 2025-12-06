Польша мобилизовала "все необходимые ресурсы" из-за удара РФ по Украине

Ночью 6 декабря польские воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, пишет "Европейская правда".

В Польше заявили, что в связи с деятельностью дальнебойной авиации России, которая наносит удары по территории Украины, военная авиация "начала действовать" в воздушном пространстве Польши.

В результате российских ударов, командование ВС Польши "мобилизовало необходимые силы и средства".

Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши – были переведены в состояние готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", – добавили в командовании.

Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.

В частности, Польша поднимала авиацию, когда Россия нанесла смертоносный удар по Тернополю.

В ту же ночь поднимала авиацию и Румыния, ведь радары зафиксировали сигнал беспилотника, который также залетел и в Молдову.

Также писали, что в Молдове в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство страны в районе Воронково.