В одном из городов Польши раздались сирены во время атаки РФ по регионам Украины

Утром, 6 декабря, в польском городе Любартов, что в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной тревоги после получения предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщил мэр города Кшиштоф Пашник, сигнал тревоги был активирован на основании информации, полученной от Районного кризисного центра, в связи с российским обстрелом украинских регионов.

После того, как были проведены проверки, в которых участвовали также службы в Люблине, угроза не подтвердилась, и тревога была отменена через почти полтора часа.

Скриншот: Google maps

Решение об активации сирен не было принято губернатором Люблинского воеводства, который подтвердил, что его службы не издавали соответствующего приказа.

По информации RMF24, Районный кризисный центр получил предупреждение о возможной угрозе из другого района.

В то же время расследуется, не произошла ли активация сирен в результате дезинформации.

Этот инцидент произошел на фоне массированного российского удара по регионам Украины, в результате которого Польша поднимала свою авиацию.

Отметим, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов.

Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.