В одном из городов Польши раздались сирены во время атаки РФ по регионам Украины
Утром, 6 декабря, в польском городе Любартов, что в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной тревоги после получения предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Как сообщил мэр города Кшиштоф Пашник, сигнал тревоги был активирован на основании информации, полученной от Районного кризисного центра, в связи с российским обстрелом украинских регионов.
После того, как были проведены проверки, в которых участвовали также службы в Люблине, угроза не подтвердилась, и тревога была отменена через почти полтора часа.
Решение об активации сирен не было принято губернатором Люблинского воеводства, который подтвердил, что его службы не издавали соответствующего приказа.
По информации RMF24, Районный кризисный центр получил предупреждение о возможной угрозе из другого района.
В то же время расследуется, не произошла ли активация сирен в результате дезинформации.
Этот инцидент произошел на фоне массированного российского удара по регионам Украины, в результате которого Польша поднимала свою авиацию.
Отметим, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов.
Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.