Молдова просит Румынию о срочной помощи с электроэнергией после атаки РФ

Оператор молдавской энергосети Moldelectrica в субботу сообщил об аварийной ситуации, вызванной российскими ударами по энергоинфраструктуре Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении компании.

По данным Moldelectrica, в результате атак на энергетическую систему Украины в регионе "был отключен важный энергетический блок", а линии интерконнекторов находятся на пике загруженности.

"Moldelectrica обратилась за аварийной помощью к Румынии в качестве меры предосторожности на следующие несколько часов. Это обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предотвратит возможные перегрузки", – говорится в сообщении.

В Moldelectrica также призвали сограждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск перегрузки и возможных отключений.

В ночь на субботу российские войска нанесли масштабный ракетный и дронный удар по нескольким украинским городам. Взрывы раздавались, в частности, в Полтаве, Луцке, Одессе, Запорожье и Белой Церкви.

Польша в этой связи поднимала истребители.

В Люблинском воеводстве Польши на фоне российских ударов по Украине по ошибке включили сирены тревоги.