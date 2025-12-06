Найбільший аеропорт Швейцарії зніме обмеження на контейнери з рідинами

З літа 2026 року в аеропорту Цюриха – найбільшому у Швейцарії – скасують обмеження на кількість рідини, яку можна проносити перед посадкою на літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Нові правила безпеки в аеропорту Цюриха стали можливі завдяки тому, що там починають запроваджувати нові сканери з покращеною здатністю виявляти та розпізнавати обʼєкти.

Завдяки новим сканерам рідини та електронні пристрої можна буде залишати в багажі, а не пред'являти окремо під час перевірки безпеки.

Тоді як зараз рідини можна перевозити в контейнерах об'ємом до 100 мл, з літа, коли в апропорту Цюриха будуть замінені всі сканери на нові, можна буде перевозити рідини в контейнерах об'ємом до 2 літрів.

"Це великий крок вперед у технології перевірки", – сказав журналістам заступник керівника служби безпеки аеропорту Рето Ланц.

Крім того, на мандрівників чекає ще одна інновація: після проходження контрольно-пропускного пункту в аеропорту Цюриха контейнери з ручною поклажею автоматично повертаються до місця відправлення.

1 вересня 2024 року набуло чинності рішення Європейської комісії про відновлення обмеження на кількість рідини, яку пасажири можуть перевозити в ручній поклажі.

Нещодавно аеропорт шотландського Единбурга на годину зупиняв роботу через збій у системах.