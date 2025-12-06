Крупнейший аэропорт Швейцарии снимет ограничения на контейнеры с жидкостями

С лета 2026 года в аэропорту Цюриха – крупнейшем в Швейцарии – отменят ограничения на количество жидкости, которую можно проносить перед посадкой на самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Новые правила безопасности в аэропорту Цюриха стали возможны благодаря тому, что там начинают вводить новые сканеры с улучшенной способностью обнаруживать и распознавать объекты.

Благодаря новым сканерам жидкости и электронные устройства можно будет оставлять в багаже, а не предъявлять отдельно во время проверки безопасности.

В то время как сейчас жидкости можно перевозить в контейнерах объемом до 100 мл, с лета, когда в аэропорту Цюриха будут заменены все сканеры на новые, можно будет перевозить жидкости в контейнерах объемом до 2 литров.

"Это большой шаг вперед в технологии проверки", – сказал журналистам заместитель руководителя службы безопасности аэропорта Рето Ланц.

Кроме того, путешественников ждет еще одна инновация: после прохождения контрольно-пропускного пункта в аэропорту Цюриха контейнеры с ручной кладью автоматически возвращаются к месту отправления.

1 сентября 2024 года вступило в силу решение Европейской комиссии о возобновлении ограничения на количество жидкости, которую пассажиры могут перевозить в ручной клади.

Недавно аэропорт шотландского Эдинбурга на час останавливал работу из-за сбоя в системах.