Туск емоційно звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши останніх дотримуватись цього принципу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Туск у своєму дописі звернувся англійською мовою до "дорогих американських друзів".

"Європа – ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги. Принаймні так було протягом останніх 80 років. Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", – додав польський премʼєр.

Він не уточнив, чому саме опублікував цей заклик, але це сталось на тлі обговорення оновленої Стратегії національної безпеки США, представленої цього тижня.

У документі підкреслено, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з Росією.

Європейська комісія в контексті оприлюднення оновленої Стратегії національної безпеки США сказала, що цінує трансатлантичні відносини, але виступає за провідну роль ЄС в ухваленні рішень щодо себе.