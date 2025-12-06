Туск эмоционально обратился к США после публикации стратегии безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Европа является союзником, а не врагом США, призвав последних придерживаться этого принципа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Туск в своем посте обратился на английском языке к "дорогим американским друзьям".

"Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – добавил польский премьер.

Он не уточнил, почему именно опубликовал этот призыв, но это произошло на фоне обсуждения обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной на этой неделе.

В документе подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.

Европейская комиссия в контексте обнародования обновленной Стратегии национальной безопасности США сказала, что ценит трансатлантические отношения, но выступает за ведущую роль ЕС в принятии решений, касающихся себя.