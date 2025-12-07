Макрон рассказал Зеленскому о результатах международных переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, проинформировал его о результатах международных переговоров по Украине.

Об этом французский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с Зеленским Макрон выразил осуждение новых российских ударов и солидарность в связи с ними.

"Я поделился тем, что удалось прояснить и договориться во время моих последних международных переговоров, в частности в Китае. Франция готова действовать совместно со всеми, чтобы добиться мер по деэскалации конфликта и введению перемирия", – подчеркнул он.

Макрон также анонсировал встречу в Лондоне с участием британского премьера Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца, в ходе которой лидеры продолжат координироваться по поводу Украины "с учетом недавних обсуждений между украинцами и американцами".

"Европейцы обязательно станут важной опорой справедливого и устойчивого решения, которое мы все вместе сейчас выстраиваем", – резюмировал президент Франции.

Сообщалось также, что Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

