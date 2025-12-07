Axios рассказал подробности разговора Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Американский портал Axios узнал подробности телефонного разговора между президентом Украины и членами команды Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – который стал кульминацией трехдневных переговоров между американской и украинской стороной о мирном урегулировании.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников портала, в ходе разговора речь шла о вопросах территорий и гарантий безопасности для Украины.

Один из источников отметил, что Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказывали давление на Путина и Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения мирного соглашения.

Как отметил один из собеседников портала, обсуждение территориальных вопросов было сложным.

Россия по-прежнему требует, чтобы Украина ушла из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для преодоления этой проблемы, сообщил второй источник.

По вопросу гарантий безопасности, как рассказал один из источников, стороны достигли значительного прогресса и близки к соглашению. Однако, по его словам, необходимо проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности.

"Основные сложные вопросы касаются территориальных проблем и гарантий безопасности. Мы стремимся обеспечить, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", – заявила в субботу Axios посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник в Лондоне проинформируют Зеленского о предложениях США.

"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", – сказал Axios украинский чиновник.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются в конце недели, отмечает портал.

"Переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение", – добавила Стефанишина.

Как известно, Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.