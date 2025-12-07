Мерц назвав "великим скарбом" дружбу з Ізраїлем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який приїхав з першим на посаді візитом до Ізраїлю, наголосив на незмінній прихильності Німеччини до єврейської держави, але водночас розкритикував їхні дії у війні в секторі Гази.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

В ході візиту до Ізраїлю Мерц підтвердив тісне партнерство з цією країною.

"Я приїжджаю до Ізраїлю в той час, який навряд чи може бути складнішим", – сказав він.

Канцлер додав, що Німеччина, як і раніше, твердо стоїть на боці Ізраїлю, "особливо після жахливого нападу 7 жовтня 2023 року" і "завжди буде на боці цієї країни".

Водночас Мерц зазначив, що воєнні дії Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази поставили Німеччину "перед деякими дилемами", що викликало реакцію Берліна у вигляді тимчасового обмеження постачання зброї до Ізраїлю.

"Однак ми також побачили, що досі у нас немає жодних принципових розбіжностей. Ізраїль має право захищати себе", – підкреслив він.

Глава німецького уряду також висловив сподівання на конкретні успіхи у реалізації мирного плану президента США Дональда Трампа щодо стабілізації ситуації у секторі Гази.

"Ми сподіваємося, що цей мирний процес зможе перейти в наступну фазу і, зокрема, що вдасться роззброїти ХАМАС. Адже цю війну ініціювали виключно ХАМАС, і якщо ХАМАС складе зброю, ця війна закінчиться", – додав він.

У книзі відгуків у президентській резиденції в Єрусалимі Мерц написав: "Дружба між Німеччиною та Ізраїлем є великим скарбом".

Раніше співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен назвав візит Мерца до Ізраїлю "оголошенням війни міжнародному праву".

Також ван Акен розкритикував рішення уряду Німеччини про відновлення поставок німецької зброї до Ізраїлю, назвавши його "політичним скандалом".