Мерц назвал "большим сокровищем" дружбу с Израилем

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который приехал с первым в должности визитом в Израиль, подчеркнул неизменную приверженность Германии еврейскому государству, но в то же время раскритиковал их действия в войне в секторе Газа.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

В ходе визита в Израиль Мерц подтвердил тесное партнерство с этой страной.

"Я приезжаю в Израиль в то время, которое вряд ли может быть сложнее", – сказал он.

Канцлер добавил, что Германия, как и раньше, твердо стоит на стороне Израиля, "особенно после ужасного нападения 7 октября 2023 года" и "всегда будет на стороне этой страны".

В то же время Мерц отметил, что военные действия Армии обороны Израиля в секторе Газа поставили Германию "перед некоторыми дилеммами", что вызвало реакцию Берлина в виде временного ограничения поставок оружия в Израиль.

"Однако мы также увидели, что до сих пор у нас нет никаких принципиальных разногласий. Израиль имеет право защищать себя", – подчеркнул он.

Глава немецкого правительства также выразил надежду на конкретные успехи в реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по стабилизации ситуации в секторе Газа.

"Мы надеемся, что этот мирный процесс сможет перейти в следующую фазу и, в частности, что удастся разоружить ХАМАС. Ведь эту войну инициировали исключительно ХАМАС, и если ХАМАС сложит оружие, эта война закончится", – добавил он.

В книге отзывов в президентской резиденции в Иерусалиме Мерц написал: "Дружба между Германией и Израилем является большим сокровищем".

Ранее сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен назвал визит Мерца в Израиль "объявлением войны международному праву".

Также ван Акен раскритиковал решение правительства Германии о возобновлении поставок немецкого оружия в Израиль, назвав его "политическим скандалом".