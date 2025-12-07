У Німеччині фіксують сплеск образ і наклепів щодо політиків

У Німеччині поліція навела статистичні дані, які демонструють раптовий сплеск публічних образ, наклепу та неправдивих звинувачень на адресу політиків країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як розповіла представниця Федерального кримінального поліцейського управління, минулого року було зареєстровано 4439 таких порушень Кримінального кодексу.

У 2023 році було значно менше порушень – 2598, а у 2022 році ще менше – 1404.

Стаття 188 Кримінального кодексу захищає політиків від таких посягань на їхню репутацію, а порушення караються позбавленням волі або штрафом.

Ультраправа фракція "Альтернатива для Німеччини" в парламенті нещодавно виступила за скасування цієї статті в її нинішньому вигляді, яка була введена в 2021 році.

Нещодавно у Великій Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".

Повідомляли також, що в Латвії вимагають кримінальної справи для проросійського політика за розпалювання ворожнечі.