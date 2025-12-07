В Германии фиксируют всплеск оскорблений и клеветы в отношении политиков

В Германии полиция привела статистические данные, которые демонстрируют внезапный всплеск публичных оскорблений, клеветы и ложных обвинений в адрес политиков страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как рассказала представительница Федерального уголовного полицейского управления, в прошлом году было зарегистрировано 4439 таких нарушений Уголовного кодекса.

В 2023 году было значительно меньше нарушений – 2598, а в 2022 году еще меньше – 1404.

Статья 188 Уголовного кодекса защищает политиков от таких посягательств на их репутацию, а нарушения наказываются лишением свободы или штрафом.

Ультраправая фракция "Альтернатива для Германии" в парламенте недавно выступила за отмену этой статьи в ее нынешнем виде, которая была введена в 2021 году.

Недавно в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".

Сообщалось также, что в Латвии требуют уголовного дела для пророссийского политика за разжигание вражды.