Правительство Мерца демонстрирует рекордный антирейтинг

В Германии правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем продолжает терять поддержку и демонстрирует рекордный антирейтинг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса от социологического института INSA, которые приводит Bild.

Согласно опросу, в настоящее время 70% респондентов недовольны работой правительства.

Это худший показатель, зафиксированный институтом с момента вступления правительства Мерца в должность в мае. Тогда даже половина респондентов (46%) не считала коалицию плохой. Сейчас довольны только 21%.

Сам канцлер Мерц также получает неудовлетворительные оценки от респондентов. Более двух третей опрошенных (68%) недовольны его работой. Только 23% оценивают ее положительно.

"Это худшие показатели, которые когда-либо фиксировались для канцлера и его правительства", – заявил глава Insa Герман Бинкерт в комментарии Bild.

В частности, критика правительства нарастает и в рядах сторонников партий, входящих в правящую коалицию. Согласно опросу Insa, только 52% сторонников ХДС выразили удовлетворение работой Мерца, а среди избирателей СДПГ этот показатель составил 35%.

Согласно опросу, 49% избирателей ХДС и 52% избирателей СДПГ были недовольны федеральным правительством.

Опрос проводился 4-5 декабря. В его рамках было опрошено 1005 человек.

В начале декабря опрос зафиксировал новый рост рейтинга ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН").

В Германии недавно возобновили призывы к запрету ультраправой партии "АдН" как экстремистской после создания ее нового молодежного крыла, которое должно было иметь менее негативный имидж, чем распущенная организация.