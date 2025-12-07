Келлог считает, что мирное соглашение по Украине зависит от двух вопросов

Спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре уйдет в отставку, заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко" и теперь его заключение зависит от решения двух основных нерешенных вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог сказал во время Национального форума по вопросам обороны имени Рейгана, его цитирует Reuters.

Посланник Дональда Трампа, который покинет свой пост в январе, убежден, что усилия по урегулированию конфликта находятся на "последних 10 метрах", которые, по его словам, всегда являются самыми сложными.

По словам Келлога, двумя основными нерешенными вопросами являются территория – в первую очередь будущее Донбасса – и будущее Запорожской атомной электростанции, которую контролирует РФ.

"Если мы решим эти две проблемы, думаю, остальные вопросы решатся достаточно хорошо. Мы действительно очень близки", – сказал Келлог.

Он также добавил, что масштабы смертей и ранений, вызванных войной РФ против Украины, являются "ужасными" и беспрецедентными для региональной войны.

Как известно, президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе