Лауреатка Нобелівської премії Матвійчук закликала Німеччину передати Україні Taurus

Українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук переконана, що Німеччина після тривалих вагань повинна нарешті поставити Україні крилаті далекобійні ракети Taurus.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Матвійчук наводить DW.

Українська правозахисниця зазначила, що російським ракетам потрібно менш як хвилину, щоб долетіти, наприклад, до школи в Харкові.

"Єдиний спосіб запобігти цьому – зупинити ці ракети ще на військовому аеродромі в Росії. Для цього нам потрібні Taurus", – підкреслила вона.

Матвійчук закликала Німеччину ретельніше проаналізувати помилки, яких країна припустилася у відносинах із Росією, згадавши, зокрема, підкуп німецької еліти для будівництва "Північних потоків".

На її думку, до 2022 року ФРН, як і "цивілізований світ" загалом, надто довго дозволяла Москві діяти безкарно.

"Російські воєнні злочини в Чечні, Молдові, Грузії, Малі, Лівії, Сирії – ніхто їх не покарав", – підкреслила Матвійчук і закликала Берлін тепер діяти рішучіше, переглянувши загалом свою політику щодо Москви.

Нагадаємо, влітку глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Своєю чергою німецькі "Зелені" закликали уряд до більшої підтримки України, передавши, зокрема крилаті ракети Taurus.