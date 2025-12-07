Лауреат Нобелевской премии Матвийчук призвала Германию передать Украине Taurus

Украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук убеждена, что Германия после длительных колебаний должна наконец поставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Матвийчук приводит DW.

Украинская правозащитница отметила, что российским ракетам нужно меньше минуты, чтобы долететь, например, до школы в Харькове.

"Единственный способ предотвратить это – остановить эти ракеты еще на военном аэродроме в России. Для этого нам нужны Taurus", – подчеркнула она.

Матвийчук призвала Германию тщательнее проанализировать ошибки, которые страна допустила в отношениях с Россией, упомянув, в частности, подкуп немецкой элиты для строительства "Северных потоков".

По ее мнению, до 2022 года ФРГ, как и "цивилизованный мир" в целом, слишком долго позволяла Москве действовать безнаказанно.

"Российские военные преступления в Чечне, Молдове, Грузии, Мали, Ливии, Сирии – никто их не наказал", – подчеркнула Матвийчук и призвала Берлин теперь действовать более решительно, пересмотрев в целом свою политику в отношении Москвы.

Напомним, летом глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

В свою очередь немецкие "Зеленые" призвали правительство к большей поддержке Украины, передав, в частности, крылатые ракеты Taurus.