СМИ: евролидеры допускают и лучшие, и худшие сценарии действий Трампа в вопросе войны

Европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США "простят" РФ и бросят Украину без всякой помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bloomberg, основанной на общении с источниками.

В Европе и, в частности, в Великобритании все еще сохраняют надежду, что с продолжающимся "буксованием" переговоров Трамп вернется к своей "октябрьской" позиции (когда впервые ударил санкциями по России), будет считать Путина основным препятствием для прекращения российско-украинской войны и, соответственно, начнет усиливать давление на российскую экономику.

В то же время европейские лидеры опасаются, что разочарованный глава Белого дома "умоет руки" и дистанцируется, если в обозримой перспективе не увидит "соглашения".

По словам неназванного чиновника из Западной Европы, существуют разные точки зрения, как это может проявиться.

По потенциальному худшему сценарию Трамп прекратит давление на Россию, заблокирует возможность для Украины получать американское оружие и прекратит обмен разведданными – в результате чего вся тяжесть поддержки ляжет на Европу.

Немного лучшим плохим сценарием было бы, если Трамп дистанцируется и скажет, что это теперь "война Европы", но при этом оставит механизм продажи оружия Украине через инициативу НАТО и обмен разведданными, говорят источники.

Напомним, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, проинформировал его о результатах международных переговоров по Украине.

Американский портал Axios неофициально узнал подробности разговора Зеленского с Виткоффом и Кушнером , который также состоялся в субботу.