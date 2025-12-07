Молдове не грозят отключения из-за проблем украинской энергетики после ударов РФ

В правительстве Молдовы заверили, что жителям страны не грозят отключения электроэнергии из-за проблем в украинской энергосистеме в результате последних российских ударов – по крайней мере, в ближайшее время.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Дорин Джунгиету.

Министр отметил, что после 6 декабря (когда юг Украины был частично обесточен в результате ударов РФ, а Молдове пришлось экстренно запросить поставки электроэнергии из Румынии) молдавским потребителям не грозят отключения электроэнергии.

Жунгиету назвал ситуацию в стране "более-менее стабильной".

"Сейчас меры, принятые Moldelectrica и Transelectrica, обеспечивают бесперебойное энергоснабжение. Команда Moldelectrica постоянно контролирует ситуацию. В ближайшие часы отключений не ожидается", – сказал чиновник.

В то же время он признал, что Молдове стоит ускорить реализацию проектов, объединяющих ее энергосистему с европейской, чтобы быть менее уязвимой в таких ситуациях.

6 декабря повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области в результате российских ударов привели к трудностям также в Молдове. Кроме обращения за помощью к Румынии, в Молдове попросили потребителей экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы.

Напомним, в последние недели во время атак РФ против Украины в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили при входе в МИД перед вызовом туда российского посла.