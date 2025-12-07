Маскова Х заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу проти себе

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соцмережі Х невдовзі після того, як наклала на неї штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо прозорості.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Вранці у неділю представник компанії Нікіта Бієр написав зі свого облікового запису, що рекламний акаунт Єврокомісії "припинено".

Він заявив, що це пов’язано з тим, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer і "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".

"Х вважає, що усі повинні мають мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись", – додав Бієр.

Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури", а власник компанії, мільярдер Ілон Маск закликав "ліквідувати" ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після того порадив Маску полетіти на Марс.