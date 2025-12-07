Маскова Х заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа против себя

Еврокомиссия потеряла доступ к своему рекламному аккаунту в соцсети Х вскоре после того, как наложила на нее штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС по прозрачности.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Утром в воскресенье представитель компании Никита Биер написал со своего аккаунта, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "приостановлен".

Он заявил, что это связано с тем, что Еврокомиссия якобы пыталась увеличить охват своего поста о штрафе в отношении платформы, воспользовавшись одним из инструментов Ad Composer и "запостить ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличить охват".

"Х считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться", – добавил Биер.

Напомним, 5 декабря Еврокомиссия оштрафовала Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Это решение резко раскритиковали топ-чиновники США, приравняв действия Еврокомиссии к "цензуре", а владелец компании, миллиардер Илон Маск призвал "ликвидировать" ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после этого посоветовал Маску полететь на Марс.