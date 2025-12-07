Сын Трампа предполагает, что тот может дистанцироваться от войны РФ и Украины

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, предполагает, что тот может дистанцироваться от российско-украинской войны, не увидев успеха своих попыток остановить ее.

Об этом он сказал в комментарии SkyNews, пишет "Европейская правда".

На прямой вопрос о том, может ли, по его мнению, президент США дистанцироваться от войны в Украине, Дональд Трамп-младший ответил утвердительно и добавил, что его отец известен своей непредсказуемостью.

"Думаю, он может это сделать. Но что является положительной чертой моего отца, и уникальной также – вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем", – сказал Дональд Трамп-младший.

По данным Politico, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и бросят Украину без всякой помощи.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс считает, что Европе стоит готовить свои предложения по завершению войны, а не "ожидать очередного мирного плана" из Вашингтона.

Американский портал Axios неофициально узнал подробности разговора Зеленского с Виткоффом и Кушнером, который состоялся в субботу.

Читайте также Кто влияет на Трампа? Как Украине подстроиться под новый стиль политики США