Cкандальний кандидат до уряду Чехії пропустить зустріч з президентом через стан здоров’я

Суперечливий кандидат до нового чеського уряду від партії "Автомобілістів" Філіп Турек у понеділок не з’явиться на заплановану зустріч з президентом Петром Павелом через стан здоров’я.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Ще на початку дня Турек сказав, що чекає висновку лікарів щодо того, чи зможе він завтра займатись робочими справами, і "прогноз не сприятливий". За його словами, у нього загострилася давня проблема зі спиною і обговорюється навіть хірургічне втручання.

Згодом у Празькому граді повідомили, що Турек все ж не зможе бути на зустрічі 8 грудня.

"Президент Павел прийме лише двох із початково запланованих трьох кандидатів у міністри в майбутньому уряді… Філіп Турек, кандидат на міністра довкілля, перепросив за неможливість бути на завтрашній зустрічі за станом здоров’я", – повідомили у пресслужбі Павела.

Павел провів зустрічі вже з 12 із 15 кандидатів на міністерські посади. Окрім Турека, у Празькому граді в понеділок чекають ще двох кандидатів від "Автомобілістів" – на міністрів культури та спорту.

Нагадаємо, співлідер "Автомобілістів" опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Спершу "Автомобілісти" висували Турека на посаду міністра закордонних справ, але після резонансу вирішили запропонувати йому інший міністерський портфель.

Президент Петр Павел натякнув, що не схвалить кандидатуру Турека і що навряд змінить свою думку після особистої зустрічі з ним.

