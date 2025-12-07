Скандальный кандидат в правительство Чехии пропустит встречу с президентом по состоянию здоровья

Спорный кандидат в новое чешское правительство от партии "Автомобилистов" Филип Турек в понедельник не явится на запланированную встречу с президентом Петром Павелом из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Еще в начале дня Турек сказал, что ждет заключения врачей о том, сможет ли он завтра заниматься рабочими делами, и "прогноз не благоприятный". По его словам, у него обострилась давняя проблема со спиной и обсуждается даже хирургическое вмешательство.

Впоследствии в Пражском граде сообщили, что Турек все же не сможет быть на встрече 8 декабря.

"Президент Павел примет только двух из первоначально запланированных трех кандидатов в министры в будущем правительстве... Филипп Турек, кандидат на пост министра окружающей среды, извинился за невозможность присутствовать на завтрашней встрече по состоянию здоровья", – сообщили в пресс-службе Павела.

Павел провел встречи уже с 12 из 15 кандидатов на министерские должности. Кроме Турека, в Пражском граде в понедельник ждут еще двух кандидатов от "Автомобилистов" – на министров культуры и спорта.

Напомним, солидер "Автомобилистов" оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Сначала "Автомобилисты" выдвигали Турека на пост министра иностранных дел, но после резонанса решили предложить ему другой министерский портфель.

Президент Петр Павел намекнул, что не одобрит кандидатуру Турека и что вряд ли изменит свое мнение после личной встречи с ним.

