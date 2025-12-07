В Лувре подтвердили инцидент с "потопом", но говорят, что ущерб не критический

В администрации музея Лувра подтвердили информацию в СМИ о бытовой аварии в здании, в результате которой пострадали экспонаты в библиотеке по египтологии, но нанесенный ущерб не критический.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Заместитель главного администратора Франсис Штейнбок подтвердил, что в музее действительно произошла "утечка воды" и в результате этого пострадали "от 300 до 400 экспонатов". По его словам, речь идет о журналах по египтологии и научной документации по этой теме, которая использовалась исследователями, датированных концом XIX-началом XX века.

"Это чрезвычайно полезные документы, к которым многие обращались (...), но они не являются уникальными", – отметил он, добавив, что после тщательной просушки они вернутся в экспозицию и об утрате ценных изданий речи не идет.

Штайнбок отметил, что утечку воды обнаружили в 20:45 26 ноября, он произошел в гидравлической сети, питающей оборудование для вентиляции и обогрева библиотеки, из-за ошибочного открытия клапана в системе.

Система была "очень устаревшей" и уже несколько месяцев как отключена, ее должны были заменить в сентябре 2026 года в рамках масштабных работ.

Чиновник добавил, что в любом случае это очень досадный инцидент, после которого систему безопасности усилят. Музей ведет внутреннее расследование, чтобы установить точные причины аварии.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинение четырем подозреваемым.

Скандал спровоцировал волну вопросов о каких-то мерах безопасности в музее.