ЗМІ: у Луврі через прорив труби постраждали 400 стародавніх експонатів з Єгипту

Низка французьких ЗМІ дізналися, що внаслідок побутової аварії у Луврі наприкінці листопада постраждали сотні старовинних експонатів з Єгипту – що є вже другим скандальним випадком у музеї після гучного пограбування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили La Tribune de l’art, BFMTV, Le Figaro.

За даними ЗМІ, аварія сталась ще 27 листопада – у музеї прорвало трубу зі стічними водами, внаслідок чого "серйозно пошокджені" близько 400 експонатів з бібліотеки єгипетських античних пам’яток.

У La Tribune de l’art стверджують, що деякі старовинні рукописи настільки постраждали, що відновити їх вже неможливо. Вода з "потопу" нібито просочилася через підлогу до першого поверха якраз над електричною шафою, що за гіршого розвитку подій могло призвести до пожежі.

BFMTV отримали внутрішню записку з музею, з якої випливає, що про проблеми з трубою знали ще до інциденту.

У La Tribune de l’Art пишуть, що відповідальні за відділення єгипетських античних пам’яток роками казали вищому керівництву про ризики для експонатів у разі прориву захованих під стелею труб, які періодично підтікали і про це було відомо – проте у підсумку нічого не було зроблено.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним.

Скандал спровокував хвилю запитань про якісь заходів безпеки у музеї.