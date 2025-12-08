Глава МИД Германии в Китае подчеркнул значение экономических отношений между странами

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в Пекине подчеркнул "центральное значение" экономических отношений между Германией и Китаем.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Вадефуль находится с визитом в Китае после того, как его первый визит, который должен был состояться шесть недель назад, был отменен из-за нехватки встреч в его графике.

Глава МИД Германии во время встречи с министром торговли Китая Ваном Вентао заявил, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии.

Он подчеркнул, что немецкое правительство хочет сохранить это и расширить дальше. В то же время Вадефуль предупредил, что обе стороны должны также обсудить вопросы, по которым пока нет согласия.

"Мы выступаем за свободную мировую торговлю. Мы выступаем за устранение торговых барьеров. Немецкое правительство также выступает за четкое понимание того, что косвенное влияние государства не приводит к нарушению конкурентного равновесия", – добавил глава внешнеполитического ведомства Германии.

После того, как Вадефуль отложил свою ранее запланированную поездку, в прошлом месяце в Китай отправился министр финансов Ларс Клингбайль, став первым министром нового правительства Германии, который посетил эту страну. В начале следующего года ожидается визит канцлера Фридриха Мерца, хотя это еще не подтверждено.

Сам Китай, во время общения премьер-министра Ли Цяна с Мерцем, выступил с предложением об укреплении связей с Германией.