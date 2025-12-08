Зеленский подтвердил, что разговор с представителями США был "непростым"

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свой разговор с представителями команды президента США как "конструктивный, хотя и непростой".

Об этом говорится в обращении украинского президента, которое опубликовала пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Разговор Зеленского с посланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялся после двух раундов американо-украинских переговоров в Майами.

"Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", – рассказал президент.

Он также добавил, что с понедельника начинается "новая дипломатическая неделя".

"Будут консультации с европейскими лидерами. Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, будем говорить и об общем взгляде, общие позиции в переговорах", – отметил Зеленский.

Ранее портал Axios сообщил, что в ходе разговора Зеленского с Уиткоффом и Кушнером обсуждение территориальных вопросов было сложным.

