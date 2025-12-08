Литва знайшла метеозонди з контрабандою у районах, що межують із Білоруссю

Литовські правоохоронці вилучили чотири повітряні кулі, які використовувалися для перевезення білоруських контрабандних сигарет, під час рейдів у прикордонних районах.

Про це повідомило в понеділок, 8 грудня, управління поліції, пише LRT передає "Європейська правда".

Як зазначається, з 24 листопада поліція, Державна прикордонна служба, Митна кримінальна служба та Військова поліція Литви проводять рейди в прикордонних районах країни.

За цей час ці сили вилучили 33 повітряні кулі та майже 73 тисячі пачок контрабандних сигарет.

Зокрема у понеділок, 8 грудня, стало відомо, що у прикордонних районах Литви вилучили чотири повітряні кулі.

Зазначимо, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.