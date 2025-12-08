Литва обнаружила метеозонды с контрабандой в районах, граничащих с Беларусью

Литовские правоохранители изъяли четыре воздушных шара, которые использовались для перевозки белорусских контрабандных сигарет, во время рейдов в приграничных районах.

Об этом сообщило в понедельник, 8 декабря, управление полиции, пишет LRT передает "Европейская правда".

Как отмечается, с 24 ноября полиция, Государственная пограничная служба, Таможенная криминальная служба и Военная полиция Литвы проводят рейды в приграничных районах страны.

За это время эти силы изъяли 33 воздушных шара и почти 73 тысячи пачек контрабандных сигарет.

В частности, в понедельник, 8 декабря, стало известно, что в приграничных районах Литвы изъяли четыре воздушных шара.

Отметим, в субботу, 6 декабря, аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.

В начале декабря премьер-министр Литвы Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.