Семь стран написали письмо руководству ЕС по поводу "репарационного займа" Украине

Лидеры семи стран-членов ЕС написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Антониу Коште, в котором призывают использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого "репарационного займа".

Соответствующее письмо есть в распоряжении "Европейской правды".

Письмо руководству ЕС подписали премьер-министр Эстонии Кристен Михал, глава правительства Финляндии Петтери Орпо, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск, премьер Ирландии Михол Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

Авторы письма отмечают, что Европа неизменно поддерживает Украину с момента начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину. Учитывая нынешний масштаб и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о предоставлении репарационного кредита, финансируемого за счет денежных средств от замороженных российских активов в ЕС", – отмечается в письме.

Его авторы отмечают, что решение о "репарационном займе" – это "наиболее финансово осуществимое и политически реалистичное решение".

"Оно соответствует основополагающему принципу права Украины на компенсацию ущерба, причиненного агрессией. Время имеет решающее значение. Приняв решение о репарационном кредите на заседании Европейского совета в декабре, мы получим возможность укрепить позиции Украины в плане защиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире", – отмечается в письме.

Лидеры также заявили о своей готовности "конструктивно сотрудничать" для достижения этой цели.

Напомним, президент Еврокомиссии 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

СМИ писали, что США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.