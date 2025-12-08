Welt: Мерц подав сотні заяв до суду через образи на свою адресу

Починаючи з 2021 року, нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подав низку кримінальних скарг щодо образ на свою адресу в інтернеті.

Про це повідомляє Welt з посиланням на відповідні документи, пише "Європейська правда".

У розпорядженні видання є документи, зокрема заяви про порушення кримінальної справи, матеріали слідства та листи адвокатів, які підтверджують, що з 2021 року – коли Мерц ще був лідером опозиції – він подав сотні заяв про порушення кримінальної справи за образи.

В офісі Мерца заявили, що він як депутат Бундестагу подав "кілька" скарг за образу на свою адресу у соціальних мережах.

Мерц "пожертвував всю суму відшкодування та штрафів на соціальні цілі в окрузі Хохзауерланд", зазначили в його офісі.

Для пошуку образ на свою адресу Мерц користувався послугами агентства So Done, яке відстежує негативні висловлювання в мережі для політиків. Агентство самостійно подає позови, отримуючи 50% від суми виплачених штрафів.

Відповідно до документів, які має видання, Мерц, будучи депутатом, подавав кримінальні скарги проти людей, які, серед іншого, називали його "маленьким нацистом", "дурнем" або "брудним п'яницею".

Згідно з документами, у випадках із висловлюваннями "маленький нацист" і "брудний п'яниця" було проведено обшуки в помешканнях обвинувачених. Обшук за висловлювання "брудний п'яниця" був визнаний судом незаконним.

Нещодавно німецька поліція навела статистичні дані, які демонструють раптовий сплеск публічних образ, наклепу та неправдивих звинувачень на адресу політиків країни.

Повідомляли також, що у Великій Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".