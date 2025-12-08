Welt: Мерц подал сотни заявлений в суд из-за оскорблений в свой адрес

Начиная с 2021 года, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц подал ряд уголовных жалоб относительно оскорблений в свой адрес в интернете.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на соответствующие документы, пишет "Европейская правда".

В распоряжении издания есть документы, в частности заявления о возбуждении уголовного дела, материалы следствия и письма адвокатов, подтверждающие, что с 2021 года – когда Мерц еще был лидером оппозиции – он подал сотни заявлений о возбуждении уголовного дела за оскорбления.

В офисе Мерца заявили, что он как депутат Бундестага подал "несколько" жалоб за оскорбления в свой адрес в социальных сетях.

Мерц "пожертвовал всю сумму возмещения и штрафов на социальные цели в округе Хохзауэрланд", отметили в его офисе.

Для поиска оскорблений в свой адрес Мерц пользовался услугами агентства So Done, которое отслеживает негативные высказывания в сети для политиков. Агентство самостоятельно подает иски, получая 50% от суммы выплаченных штрафов.

Согласно документам, которыми располагает издание, Мерц, будучи депутатом, подавал уголовные жалобы против людей, которые, среди прочего, называли его "маленьким нацистом", "дураком" или "грязным пьяницей".

Согласно документам, в случаях с высказываниями "маленький нацист" и "грязный пьяница" были проведены обыски в домах обвиняемых. Обыск за высказывание "грязный пьяница" был признан судом незаконным.

Недавно немецкая полиция привела статистические данные, которые демонстрируют внезапный всплеск публичных оскорблений, клеветы и ложных обвинений в адрес политиков страны.

Сообщалось также, что в Великобритании приговорили к заключению мужчину, который прислал сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".