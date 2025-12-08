В польской столице Варшаве задержали трех украинцев, имевших при себе хакерское оборудование; суд избрал им меру пресечения и решил взять их под стражу на три месяца.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Полицейские варшавского района Средместья задержали трех граждан Украины, которые путешествовали по Европе и имели при себе современное хакерское оборудование и детектор шпионских устройств.

Во время проверки автомобиля Toyota правоохранители обнаружили устройство FLIPPER, ноутбуки, антенны, маршрутизаторы, SIM-карты и портативные жесткие диски.

Фото: польская полиция

Фото: польская полиция

По данным полиции, эти предметы могли использоваться для вмешательства в информационные системы и совершения тяжких правонарушений.

Задержание произошло во время рутинной дорожной проверки. Офицеры обратили внимание на заметную нервозность пассажиров. Мужчины 43, 42 и 39 лет заявили, что "путешествуют по Европе" и прибыли в Польшу несколько часов назад.

Они представились IT-специалистами, однако не смогли убедительно объяснить назначение изъятого оборудования. Как отмечается, во время допроса подозреваемые путались в ответах и пытались избегать уточнений.

Весь технический инвентарь полицейские передали в Отдел борьбы с преступлениями против имущества.

Фото: польская полиция

Фото: польская полиция

Мужчинам предъявили обвинения в мошенничестве, компьютерном мошенничестве и хранении специализированных устройств и программ, предназначенных для совершения преступлений, в том числе для повреждения важных для обороноспособности страны данных.

Суд по требованию прокуратуры Центрально-Северного района Варшавы избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Сейчас следователи выясняют цель их пребывания в Польше и возможную угрозу для национальной безопасности.

Напомним, 7 декабря Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.

Перед этим в Польше приняли заочное решение об аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.

Речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладывании объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.

По выводам следствия, речь идет о диверсии в интересах России. Подозреваемые въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов, после чего выехали в Беларусь.