У торговельному центрі в Осло сталася стрілянина
У торговельному центрі в норвезькому Осло сталася стрілянина; правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль.
Про це пише NRK, передає "Європейська правда".
Постріли лунали у торговельному центрі Storo Storsenter. Наразі там перебувають кілька поліцейських патрулів.
Правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль, а також закликали населення триматися подалі від будівлі.
Менеджер торговельного центру заявив про евакуацію всіх відвідувачів.
У вересні нічному клубі у британському місті Бірмінгем сталася стрілянина, внаслідок чого кілька людей зазнали поранень.
Наприкінці листопада в американській столиці Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії зазнали вогнепальних поранень.