У торговельному центрі в Осло сталася стрілянина

Новини — Понеділок, 8 грудня 2025, 12:25 — Уляна Кричковська

У торговельному центрі в норвезькому Осло сталася стрілянина; правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Постріли лунали у торговельному центрі Storo Storsenter. Наразі там перебувають кілька поліцейських патрулів. 

Правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль, а також закликали населення триматися подалі від будівлі.

Менеджер торговельного центру заявив про евакуацію всіх відвідувачів.

