У торговельному центрі в Осло сталася стрілянина

У торговельному центрі в норвезькому Осло сталася стрілянина; правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Постріли лунали у торговельному центрі Storo Storsenter. Наразі там перебувають кілька поліцейських патрулів.

Правоохоронці взяли ймовірного стрільця під контроль, а також закликали населення триматися подалі від будівлі.

Менеджер торговельного центру заявив про евакуацію всіх відвідувачів.

У вересні нічному клубі у британському місті Бірмінгем сталася стрілянина, внаслідок чого кілька людей зазнали поранень.

Наприкінці листопада в американській столиці Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії зазнали вогнепальних поранень.