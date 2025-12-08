В торговом центре в Осло произошла стрельба

В торговом центре в норвежском Осло произошла стрельба; правоохранители взяли вероятного стрелка под контроль.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Выстрелы раздавались в торговом центре Storo Storsenter. В настоящее время там находятся несколько полицейских патрулей.

Правоохранители взяли вероятного стрелка под контроль, а также призвали население держаться подальше от здания.

Менеджер торгового центра заявил об эвакуации всех посетителей.

В сентябре ночном клубе в британском городе Бирмингем произошла стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения.

В конце ноября в американской столице Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.