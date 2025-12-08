В торговом центре в Осло произошла стрельба
В торговом центре в норвежском Осло произошла стрельба; правоохранители взяли вероятного стрелка под контроль.
Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".
Выстрелы раздавались в торговом центре Storo Storsenter. В настоящее время там находятся несколько полицейских патрулей.
Правоохранители взяли вероятного стрелка под контроль, а также призвали население держаться подальше от здания.
Менеджер торгового центра заявил об эвакуации всех посетителей.
В сентябре ночном клубе в британском городе Бирмингем произошла стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения.
В конце ноября в американской столице Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.