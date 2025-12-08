Укр Рус Eng

Новий посол США в Данії відвідує Гренландію

Новини — Понеділок, 8 грудня 2025, 12:47 — Уляна Кричковська

Новий посол США в Данії, співзасновник PayPal Кеннет Гавері, зустрінеться з посадовцями Гренландії та Данії в Нууку цього тижня під час свого першого візиту на арктичний острів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Відносини між Данією та її давнім союзником, Сполученими Штатами, напружені з того часу, як американський президент Дональд Трамп заговорив про "відбирання" Гренландії у Данії.

"Раді бути в Гренландії на щорічному засіданні Спільного комітету між США та Гренландією з Данією", – повідомив Гавері, опублікувавши фото з міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт.

Фото: Х

Уряд Гренландії, своєю чергою, наголосив, що засідання Спільного комітету та Постійного комітету, які чергуються між Гренландією та США, є форумом для цивільного та військового співробітництва, включно з американською військовою присутністю на острові.

"Ці засідання комітету мають на меті сприяти прямому діалогу та співпраці зі Сполученими Штатами в декількох сферах, що мають як цивільне, так і військове значення. Довіра і повага є основою будь-якого партнерства, і не є секретом, що минулий рік був складним", – сказала глава МЗС Гренландії.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

На початку листопада під час зустрічі з новим послом США у Данії Кеннетом Гавері данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен порушив питання Гренландії.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Дональда Трампа забрати Гренландію.

