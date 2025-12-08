Новый посол США в Дании посещает Гренландию

Новый посол США в Дании, соучредитель PayPal Кеннет Гавери, встретится с должностными лицами Гренландии и Дании в Нууку на этой неделе во время своего первого визита на арктический остров.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Отношения между Данией и ее давним союзником, Соединенными Штатами, напряжены с тех пор, как американский президент Дональд Трамп заговорил о "отборе" Гренландии у Дании.

"Рады быть в Гренландии на ежегодном заседании Совместного комитета между США и Гренландией с Данией", – сообщил Гавери, опубликовав фото с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт.

Фото: Х

Правительство Гренландии, в свою очередь, подчеркнуло, что заседания Совместного комитета и Постоянного комитета, которые чередуются между Гренландией и США, являются форумом для гражданского и военного сотрудничества, включая американское военное присутствие на острове.

"Эти заседания комитета имеют целью содействовать прямому диалогу и сотрудничеству с Соединенными Штатами в нескольких сферах, имеющих как гражданское, так и военное значение. Доверие и уважение являются основой любого партнерства, и не секрет, что прошлый год был сложным", – сказала глава МИД Гренландии.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

В начале ноября во время встречи с новым послом США в Дании Кеннетом Гавери датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен поднял вопрос Гренландии.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.