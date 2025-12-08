У Литві затримали людей, які запускали дрони поблизу аеропорту Вільнюса

У неділю, 7 грудня, співробітники Служби громадської безпеки Литви (VST) затримали двох осіб, які запускали дрони поблизу аеропорту Вільнюса.

Про це повідомив глава VST Віктор Грабаускас, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що двоє осіб запускали дрони у забороненій зоні, обоє затриманих – громадяни Литви.

Внаслідок того, що був помічений один із дронів, польоти в аеропорту Вільнюса були призупинені на 20 хвилин.

За словами Грабаускаса, затримані стверджували, що не знали, що польоти в цій зоні заборонені.

"Більшість з них не мають злого наміру. Можливо, вони роблять це через незнання, але незнання не звільняє їх від відповідальності. Були випадки (навмисного польоту дронів у заборонених зонах. – Ред.), але не в аеропорту Вільнюса. В інших стратегічних місцях", – сказав він.

За його словами, співробітники VST цілодобово стежать за повітряним простором навколо аеропорту Вільнюса.

"Якщо вони бачать (дрон. – Ред.), вони завжди відправляють спеціальні бригади", – поділився Грабаускас.

Він попередив, що політ дрона поблизу аеропорту карається штрафом у розмірі 400-800 євро.

Нагадаємо, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.