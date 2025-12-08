В Литве задержали людей, запускавших дроны вблизи аэропорта Вильнюса

В воскресенье, 7 декабря, сотрудники Службы общественной безопасности Литвы (VST) задержали двух человек, которые запускали дроны вблизи аэропорта Вильнюса.

Об этом сообщил глава VST Виктор Грабаускас, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Он отметил, что два человека запускали дроны в запретной зоне, оба задержанных – граждане Литвы.

Вследствие того, что был замечен один из дронов, полеты в аэропорту Вильнюса были приостановлены на 20 минут.

По словам Грабаускаса, задержанные утверждали, что не знали, что полеты в этой зоне запрещены.

"Большинство из них не имеют злого умысла. Возможно, они делают это по незнанию, но незнание не освобождает их от ответственности. Были случаи (преднамеренного полета дронов в запрещенных зонах. – Ред.), но не в аэропорту Вильнюса. В других стратегических местах", – сказал он.

По его словам, сотрудники VST круглосуточно следят за воздушным пространством вокруг аэропорта Вильнюса.

"Если они видят (дрон. – Ред.), они всегда отправляют специальные бригады", – поделился Грабаускас.

Он предупредил, что полет дрона вблизи аэропорта наказывается штрафом в размере 400-800 евро.

Напомним, в субботу, 6 декабря, аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановлении работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране экстремальную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.

В начале декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.