Энергетика Молдовы вернулась к нормальному состоянию после ударов РФ по Украине

В Молдове государственное предприятие Moldelectrica объявило в понедельник, 8 декабря, что энергосистема страны вернулась к нормальной работе после того, как в субботу запросила у Румынии "аварийную помощь" из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в заявлении Moldelectrica, сообщает "Европейская правда".

Национальный оператор электропередачи Молдовы отметил, что поставки электроэнергии в страну осуществляются в соответствии с прогнозами поставщиков, при этом полностью обеспечивается необходимый объем для внутреннего потребления.

В то же время Moldelectrica призвала граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и обеспечить эффективное функционирование энергетической инфраструктуры.

6 декабря повреждения энергетической инфраструктуры в Одесской области в результате российских ударов привели к трудностям также в Молдове. Кроме обращения за помощью к Румынии, в Молдове попросили потребителей экономно пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковой нагрузки.

При этом в правительстве Молдовы заверили, что отключения электроэнергии не угрожают жителям страны.