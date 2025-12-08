Стармер встретил Зеленского, Макрона и Мерца в Лондоне

Британский премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

Первым в резиденцию британского премьера прибыл Фридрих Мерц.

Первым в резиденцию британского премьера прибыл Фридрих Мерц.

Стармер встретил главу правительства Германии, и они поздоровались, пожав друг другу руки, прежде чем войти внутрь.

Далее Стармер встретил французского президента Макрона. Как и Мерца, Стармер поприветствовал Макрона рукопожатием и объятиями. Некоторые журналисты задавали вопросы, но лидеры не отвечали.

Зеленского Стармер поприветствовал рукопожатием и объятиями.

Затем Зеленский помахал рукой коту Ларри, который сидел у дверей, а затем вместе со Стармером они зашли в резиденцию.

Трое лидеров проведут совместные переговоры, а также совершат видеозвонок европейским лидерам и руководству ЕС и НАТО.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

