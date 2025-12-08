Мерц заявив, що "скептично ставиться" до деяких документів США у мирному процесі

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ставить під сумнів зміст деяких документів, які надають європейським партнерам Сполучені Штати під час процесу перемовин про встановлення миру в Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", Мерц заявив перед початком перемовин у Лондоні за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона та президента України Володимира Зеленського у понеділок, 8 грудня.

Мерц нагадав про своє невдоволення змістом деяких пропозицій США у перемовинах про мир в Україні.

"Ми тут, намагаючись з'ясувати, що ми можемо зробити (для встановлення миру в Україні. – "ЄП"), і ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України. Це те, за що ми рішуче стоїмо, і результат відкритий. Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять від американської сторони, але ми маємо про це поговорити", – заявив Мерц.

Він додав, що високо цінує нагоду обговорити всі питання особисто з Зеленським, Стармером і Макроном – "оскільки це може стати вирішальним часом для всіх нас".

"Ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України. З іншого боку, ми бачимо переговори та обговорення в Москві та США. Я з нетерпінням чекаю, щоб почути від вас, яким може бути результат цих переговорів, і ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну та надаємо допомогу Вашій країні, тому що ми всі знаємо, що доля цієї країни – це доля Європи", – звернувся Фрідріх Мерц до Володимира Зеленського.

Як повідомляла "Європейська правда", британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрів президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Франції Емманюеля Макрона на порозі своєї резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".