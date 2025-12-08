Мерц заявил, что "скептически относится" к некоторым документам США в мирном процессе

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц ставит под сомнение содержание некоторых документов, которые предоставляют европейским партнерам Соединенные Штаты во время процесса переговоров об установлении мира в Украине.

Об этом, как передает "Европейская правда", Мерц заявил перед началом переговоров в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 8 декабря.

Мерц напомнил о своем недовольстве содержанием некоторых предложений США в переговорах о мире в Украине.

"Мы здесь, пытаясь выяснить, что мы можем сделать (для установления мира в Украине. – "ЕП"), и никто не должен сомневаться в нашей поддержке Украины. Это то, за что мы решительно стоим, и результат открыт. Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые мы видим в документах, поступающих от американской стороны, но мы должны об этом поговорить", – заявил Мерц.

Он добавил, что высоко ценит возможность обсудить все вопросы лично с Зеленским, Стармером и Макроном – "поскольку это может стать решающим временем для всех нас".

"Мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины. С другой стороны, мы видим переговоры и обсуждения в Москве и США. Я с нетерпением жду, чтобы услышать от вас, каким может быть результат этих переговоров, и мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину и оказываем помощь вашей стране, потому что мы все знаем, что судьба этой страны – это судьба Европы", – обратился Фридрих Мерц к Владимиру Зеленскому.

Как сообщала "Европейская правда", британский премьер-министр Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".