В Польше задержали пару иностранцев из-за подозрительного поведения возле путей

Польские службы задержали двух граждан Бразилии, которые вели себя подозрительно вблизи железнодорожной инфраструктуры на фоне инцидентов с планированием подрывов железнодорожных путей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Polsat News сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковска.

Пентковска сообщила, что задержание пары из Бразилии произошло еще в среду, 3 декабря.

"Акция была проведена после того, как житель Перемышля сообщил о двух лицах, которые вели себя подозрительно вблизи железнодорожной инфраструктуры", – сказала она, добавив, что иностранцев задержали.

Затем бразильцев допросили в качестве свидетелей и отпустили, не выдвинув никаких обвинений, но расследование по делу продолжается, сказала Пентковска.

Это не первый инцидент на железной дороге за последние недели.

Накануне Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.

Напомним, речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладывании объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.

Перед этим в Польше приняли решение о заочном аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.