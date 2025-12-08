Туск показав кадри з першого військового супутника Польщі

Прем’єр Польщі Дональд Туск показав одні з перших кадрів з першого військового супутника країни, який орендували у польсько-фінської компанії ICEYE.

8 грудня Туск опублікував у своєму X один з перших кадрів, зроблених орендованим супутником ICEYE, який нещодавно вивели на орбіту. На ньому вказано, що знімок зроблений 6 грудня.

Gdańsk na pierwszych zdjęciach z naszego satelity. Dziękuję @rmodrzewski! Lecimy dalej! – Donald Tusk (@donaldtusk) December 8, 2025

"Гданськ на перших знімках нашого супутника. Дякую, Рафале Моджевський! Летимо далі", – написав він.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш опублікував більше знімків – з кадрами Варшави та польських Татр на додачу до Гданська.

Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP🇵🇱



Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP🇵🇱

Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej #WojskoPolskie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten… – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 8, 2025

Нагадаємо, орендований Польщею супутник ICEYE, що став першим військовим супутником країни, вивели на орбіту 28 листопада. Окрім нього, тоді ж запустили польський наносупутник SatRev PW6U, а також три наносупутники PIAST.

ICEYE – польсько-фінська компанія, що базується у Фінляндії і спеціалізується на супутникових системах.

Один із супутників ICEYE вже кілька років використовується для військових потреб України фахівцями ГУР МОУ – його зарезервували за кошти, зібрані з донатів тисяч українців та бізнесу у 2022 році.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство отримало рекордний трирічний бюджет у розмірі 22,1 млрд євро та збільшені повноваження – до них включили розробки для оборонних цілей.

