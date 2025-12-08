Укр Рус Eng

Туск показав кадри з першого військового супутника Польщі

Новини — Понеділок, 8 грудня 2025, 17:55 — Марія Ємець

Прем’єр Польщі Дональд Туск показав одні з перших кадрів з першого військового супутника країни, який орендували у польсько-фінської компанії ICEYE.

Про це повідомляє "Європейська правда".

8 грудня Туск опублікував у своєму X один з перших кадрів, зроблених орендованим супутником ICEYE, який нещодавно вивели на орбіту. На ньому вказано, що знімок зроблений 6 грудня. 

"Гданськ на перших знімках нашого супутника. Дякую, Рафале Моджевський! Летимо далі", – написав він. 

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш опублікував більше знімків – з кадрами Варшави та польських Татр на додачу до Гданська. 

Нагадаємо, орендований Польщею супутник ICEYE, що став першим військовим супутником країни, вивели на орбіту 28 листопада. Окрім нього, тоді ж запустили польський наносупутник SatRev PW6U, а також три наносупутники PIAST. 

ICEYE – польсько-фінська компанія, що базується у Фінляндії і спеціалізується на супутникових системах. 

Один із супутників ICEYE вже кілька років використовується для військових потреб України фахівцями ГУР МОУ – його зарезервували за кошти, зібрані з донатів тисяч українців та бізнесу у 2022 році.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство отримало рекордний трирічний бюджет у розмірі 22,1 млрд євро та збільшені повноваження – до них включили розробки для оборонних цілей.

