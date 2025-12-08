Туск показал кадры с первого военного спутника Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск показал одни из первых кадров с первого военного спутника страны, который арендовали у польско-финской компании ICEYE.

Об этом сообщает "Европейская правда".

8 декабря Туск опубликовал в своем X один из первых кадров, сделанных арендованным спутником ICEYE, который недавно вывели на орбиту. На нем указано, что снимок сделан 6 декабря.

Gdańsk na pierwszych zdjęciach z naszego satelity. Dziękuję @rmodrzewski! Lecimy dalej! pic.twitter.com/KR54ymt8Gq – Donald Tusk (@donaldtusk) December 8, 2025

"Гданьск на первых снимках нашего спутника. Спасибо, Рафал Моджевский! Летим дальше", – написал он.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш опубликовал больше снимков – с кадрами Варшавы и польских Татр в дополнение к Гданьску.

Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP🇵🇱



Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej #WojskoPolskie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten… pic.twitter.com/63MDWyPmG0 – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 8, 2025

Напомним, арендованный Польшей спутник ICEYE, ставший первым военным спутником страны, вывели на орбиту 28 ноября. Кроме него, тогда же запустили польский наноспутник SatRev PW6U, а также три наноспутника PIAST.

ICEYE – польско-финская компания, базирующаяся в Финляндии и специализирующаяся на спутниковых системах.

Один из спутников ICEYE уже несколько лет используется для военных нужд Украины специалистами ГУР МОУ – его зарезервировали за средства, собранные с донатов тысяч украинцев и бизнеса в 2022 году.

Напомним, Европейское космическое агентство получило рекордный трехлетний бюджет в размере 22,1 млрд евро и увеличенные полномочия – в них включили разработки для оборонных целей.

