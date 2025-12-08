Нездужання скандального кандидата в міністри Чехії не вплине на призначення премʼєра
Президент Чехії Петр Павел у понеділок підтвердив наміри призначити премʼєр-міністром лідера партії ANO Андрея Бабіша, незважаючи на те, що один з кандидатів у міністри Філіп Турек так і не зʼявився на співбесіду з ним.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні пресслужби чеського президента.
У Павела розповіли, що він провів співбесіди з кандидатами в міністри культури та спорту.
"Голова депутатської фракції "Автомобілісти за себе" також передав президенту письмове вибачення Філіпа Турка, який перебуває в лікарні і не зміг взяти участь в домовленій консультації", – йдеться в повідомленні.
Ідеться про Філіпа Турека, почесного президента "Автомобілістів", який опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.
У пресслужбі президента Чехії сказали, що у вівторок, як і оголошувалось раніше, "президент призначить Андрея Бабіша прем'єр-міністром Чеської Республіки, а наступні кроки будуть спрямовані на призначення нового уряду".
"Термін створення кабінету буде обговорено з прем'єр-міністром і оголошено після того, як Андрей Бабіш запропонує склад міністрів", – додали там.
Раніше Павел натякнув, що не схвалить кандидатуру Турека і що навряд змінить свою думку після особистої зустрічі з ним.
