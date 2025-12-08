Недомогание скандального кандидата в министры Чехии не повлияет на назначение премьера

Президент Чехии Петр Павел в понедельник подтвердил намерение назначить премьер-министром лидера партии ANO Андрея Бабиша, несмотря на то, что один из кандидатов в министры Филипп Турек так и не явился на собеседование с ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы чешского президента.

В Павела рассказали, что он провел собеседования с кандидатами в министры культуры и спорта.

"Председатель депутатской фракции "Автомобилисты за себя" также передал президенту письменное извинение Филиппа Турка, который находится в больнице и не смог принять участие в оговоренной консультации", – говорится в сообщении.

Речь идет о Филипе Туреке, почетном президенте "Автомобилистов", который оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

В пресс-службе президента Чехии сказали, что во вторник, как и объявлялось ранее, "президент назначит Андрея Бабиша премьер-министром Чешской Республики, а следующие шаги будут направлены на назначение нового правительства".

"Срок создания кабинета будет обсужден с премьер-министром и объявлен после того, как Андрей Бабиш предложит состав министров", – добавили там.

Ранее Павел намекнул, что не одобрит кандидатуру Турека и что вряд ли изменит свое мнение после личной встречи с ним.

Читайте подробнее, почему смена власти в Чехии тормозится и какие неожиданности это может принести.